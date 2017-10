Flitzi Live Stream powered by GamePire startet – Super Nintendo Mini zum Start gewinnen!

Es ist soweit! Sat.1 Frühstücksfernsehen und RTL 2 News Games Expertin Phylicia „Flitzi“ Whitney haut bei uns nicht mehr nur für Artikel in die Tasten, sondern startet in Kooperation mit GamePire ab sofort ihre Live Stream Serie, in der ihr der attraktiven und unterhaltsamen Zockerin beim Spielen der neusten Games zusehen könnt! Und zum Start verlosen Flitzi und GamePire auch gleich eine der heißbegehrten Super Nintendo Mini Konsolen von Nintendo!

Los geht es morgen Abend, am Freitag ab 20.00 Uhr live auf Twitch oder hier bei uns mit FIFA 18 oder NBA 2K18. Ihr entscheidet! Dann werden nämlich regelmäßig auch viele andere Sport-Games und weitere Blockbuster gestreamt, erwartet also einige Überraschungen! Die Termine der Live Streams und weitere Infos rund um die gezeigten Games und was während des Live Termins alles geschehen ist, liefert euch Flitzi künftig bei uns in ihren Recap Artikeln.

In der ersten Folge von „Flitzi Live powered by GamePire“ hauen wir auch gleich ein Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (kurz: Super Nintendo Mini) raus. Wie ihr die Konsole gewinnen könnt, erfahrt ihr Freitag im Live Stream und bei uns.

Also unbedingt wiederkommen, Flitzi einschalten und fleißig auf Twitch (Flitzi / GamePire), YouTube (Flitzi / GamePire), Facebook (Flitzi / GamePire) und Instagram (Flitzi / GamePire) folgen, um nichts zu verpassen!