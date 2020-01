Captain Tsubasa wird noch 2020 als echtes Fußballspiel für PS4 + PC + Switch umgesetzt

Heute dürfte ein Kindheitstraum für viele Gamer in Erfüllung gehen. Noch in diesem Jahr wird es mit Captain Tsubasa Rise of New Champions die Fußballspiel-Umsetzung der beliebten Anime-Serie geben.

Bandai Namco bringt das Spiel 2020 für PS4, PC und Nintendo Switch auf den Markt und hat zur heutigen Ankündigung auch gleich einen Trailer im Gepäck, der auch gleich einige Infos der offiziellen Website unterstreicht.

Action-geladene Fußball-Partien mit Anime-Grafik

High-Speed Spiele mit jeder Menge Action und simpler Steuerung

Spezial-Skills („Traumfähigkeiten“), die man gegen seine Gegenspieler anwenden kann, beispielsweise der berühmte „Tigerschuss“

Anders als die FIFA-Reihe wird Captain Tsubasa also keine Simulation, sondern Action-Fußball kombiniert mit einigen Beat ‚em Up Facetten.