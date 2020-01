Bericht: The Order 1886 Fortsetzung für PS5 und Xbox Series X in Entwicklung

Es ist bekannt, dass Ready at Dawn hart an einem AAA-Spiel arbeitet. Man kennt das Spiel zwar noch nicht, aber einem neuen Gerücht zufolge könnte es die Fortsetzung von The Order: 1886 sein. Der Titel könnte sogar für beide großen Next-Gen-Konsolen (PS5 und Xbox Series X) erscheinen.

Der Leak stammt von einem NeoGAF Forensmitglied, das glaubwürdig zu seien scheint. Es handelt sich um die gleiche Person, die die ersten Details über die PS4 Pro ans Tageslicht brachte, noch Monate vor der offiziellen Enthüllung im September 2016. Und die Infos waren korrekt. Ob seine aktuellen Infos ebenfalls korrekt sind, können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bestätigen.

The Order: 1886 war ein PS4-Exklusiv-Entwicklung von Ready at Dawn, dem Team, das zuvor vor allem für seine hervorragenden PSP God of War-Titel wie Chains of Olympus verantwortlich war. The Orden: 1886 handelt in einem alternativen London in Jahre 1886. Ihr steuert Galahad bei der Jagd von Werwölfen, die die Gesellschaft angreifen.

Jetzt beschreibt der besagte Nutzer „BlackOsiris“ Szenen aus einem Gameplay-Trailer, die er zu Gesicht bekommen haben will. Er beschreibt dabei einen Mann, an dessen Schulter eine Lampe befestigt sei, mit der er einen dunklen Raum betritt. Dann feuert er auf eine Kreatur mit mehreren Armen und gelben Augen, um anschließend vor ihr zu fliehen.

Dabei soll es sich um Gameplay handeln, nicht um eine Zwischensequenz, das betont BlackOsiris eindringlich. Beleuchtung und Physik seien auf einem „völlig neuen Level“ gewesen seien und das Material stamme von einer Next-Generation-Konsole.

Laut der Quelle würde man den Mann sofort erkennen, wenn man ihn sieht, denn es handele sich um einen unverwechselbaren Charakter. Würde man auch beschreiben, was er trägt, wäre das Geheimnis laut BlackOsiris sofort gelüftet, um welches Spiel es sich dabei handeln würde.

Bislang sind das alles nur wilde Spekulationen, doch Ready at Dawn hat immer schon den Willen bekräftigt, The Order fortsetzen zu wollen. Dass hier die Next-Generation-Konsole nicht genannt wird, führt im Forum ebenfalls schon zu wilden Gerüchten, das The Order Sequel könne auch für Xbox Series X erscheinen. Für welche Plattformen der Shooter geplant ist, sollte es sich denn um einen neuen The Order Teil handeln, ist also unklar. Die Markenrechte liegen nämlich offenbar nicht beim Studio Ready at Dawn, es gab jedoch Bestrebungen die Marke zurückzugewinnen.

Vielleicht waren die Bemühungen erfolgreich? Was denkt ihr?