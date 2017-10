The Evil Within 2 ab sofort erhältlich + Launch Trailer

Passend zum heutigen Freitag, den 13., veröffentlicht Bethesda den Horror-Kracher The Evil Within 2 von Designer Mastermind Shinji Mikami für PlayStation 4, Xbox One und PC.

In The Evil Within 2 schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle von Ex-Detective Sebastian Castellanos und müsst euch erneut unsäglichem Schrecken stellen, die der Albtraumwelt des STEM entsteigen. Sebastian ist auf der verzweifelten Suche nach seiner Tochter, von der er glaubte, sie vor Jahren in einem schrecklichen Feuer verloren zu haben. Er muss Lily retten, bevor die Welt um ihn herum völlig in sich zusammenbricht und beide für immer im STEM verloren sind.

Für Fans gibt es weitere tolle Neuigkeiten: Der Soundtrack zum Spiel ist ab sofort auf Spotify und Amazon erhältlich!

An einem Freitag, den 13., darf ein Horror-Launch-Trailer nicht fehlen: