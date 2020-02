Rainbow Six: Siege hat über 55 Mio. registrierte Spieler

Ubisoft gab nun im Rahmen seines Berichts zum 3. Quartal 2019-2020 bekannt, dass Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege über 55 Millionen registrierte Spieler hat.

Rainbow Six: Siege wurde bereits im Dezember 2015 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Der Multiplayer-Shooter hatte einen schwierigen Start, aber kontinuierliche Updates von Ubisoft konnten die Spieler scheinbar überzeugen und machten das Spiel zu einem Hit, der bis heute anhält. Für Ubisoft ist das Ganze ein Erfolgsmodell dafür, wie man Live-Service-Spiele wie The Division und Ghost Recon profitabel halten kann.

Die Zahl der registrierten Spieler lag im September 2019 noch bei 50 Millionen. Trotz neuer Spiele im Weihnachtsgeschäft, darunter The Division und Ghost Recon von Ubisoft selbst, könnte man die User-Base ausbauen.

Die Rainbow Six Serie begann 1998, ursprünglich nach dem gleichnamigen Roman von Tom Clancy. Das Franchise ist über die Zeit zu einem der wichtigsten von Ubisoft geworden, Siege ist immerhin schon der achte große Teil der Serie.

Ubisoft arbeitet aktuell an Rainbow Six: Quarantine, das sich auf kooperative Action konzentrieren wird.