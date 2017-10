Erscheint The Last of Us: Part II erst 2019?

Bislang hatten wir gehofft, dass wir irgendwann 2018 in Naughty Dogs düstere Welt eintauchen dürfen, möglicherweise müssen wir aber noch eine ganze Weile länger warten: bis 2019! Dem Komponisten von The Last of Us: Part II könnten nämlich etwas zu viele Informationen rausgerutscht sein.

In einem Radio-Interview antwortete Gustavo Santaolalla, der für den Soundtrack des Spiels verantwortlich zeichnet, auf die Frage nach der Fertigstellung von The Last of Us: Part II:

Es wird 2019 fertig sein. Wann genau, weiß ich nicht. Solche Projekte benötigen normalerweise zwei Jahre bis zur Fertigstellung.

Ich arbeite schon seit einem Jahr an The Last of Us: Part II. Nach meinem letzten Konzert am 28. Oktober 2017 werde ich nach Los Angeles reisen, um daran weiterzuarbeiten.“

Zuletzt konzentrierte sich Naughty Dog auf Uncharted: The Lost Legacy, das im August exklusiv für PlayStation 4 erschien. Wie Fans vermuten, wird man Joel im zweiten Teil von The Last of Us vielleicht gar nicht mehr wiedersehen, da er bereits tot sein soll.

Weder Sony noch Naughty Dog haben bislang ein offizielles Releasefenster angegeben.