Razer geht Partnerschaft mit eSport Team Kinguin ein

Alle großen Peripherie-Hersteller investieren stark in den eSport. Das ist großartig! Nun haben Razer und Team Kinguin, die eSports-Organisation aus Polen, eine strategische Partnerschaft angekündigt. Neben dem Sponsoring von Produkten werden beide Marken auch eng in den Bereichen Produktentwicklung und Produkt-Testing zusammenarbeiten.

Das bedeutet, dass der Hardware-Hersteller ab sofort exklusiver Peripherie-Partner von Team Kinguin ist und die eAthleten mit den neuesten Mäusen, Tastaturen, Headsets und anderen Eingabegeräten unterstützt. Darüber hinaus wird das von der Organisation in Warschau beheimatete eSports-Center und die Trainingsräumlichkeiten mit Equipment ausgestattet, es findet Wissensaustausch zwischen beiden Marken statt und künftige Aktionen und Aktivitäten des Teams werden unterstützt.

Die Spieler von Team Kinguin werden Teil von Team Razer und spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung und Qualitätssicherung neuer Razer-Produkte, denn sie wissen am besten, worauf es im professionellen eSport ankommt. Ihr Feedback wird in die Entwicklung der kommenden Gaming-Produkte von Razer einfließen.

„Als einer der Pioniere im eSport ist Razer immer auf der Suche nach ambitionierten Organisationen und hilft ihnen dabei, weiter zu wachsen“, so Min-Liang Tan, Razer-Mitgründer und CEO. „Team Kinguin ist zu einem der größten Namen in der sich ständig weiterentwickelnden eSport-Branche geworden. Wir sind unglaublich stolz, die Partnerschaft mit ihnen in der Hochphase ihres professionellen Werdegangs einzugehen, und freuen uns, sie im Team Razer willkommen zu heißen.“

Die Zusammenarbeit mit eSportlern hat Tradition bei Razer und brachte einige der weltweit beliebtesten Gaming-Tastaturen, -Mäuse und -Headsets hervor: Die BlackWidow V2, die DeathAdder Elite und die bekannte Kraken V2 Headset-Serie wurden zusammen mit professionellen eSportlern entwickelt.