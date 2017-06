Overwatch World Cup: Gruppenphase startet in Kürze

Die Gruppenphase des 2017 Overwatch World Cup steht kurz bevor und die Nationalkomitees der 32 qualifizierten Länder haben hart daran gearbeitet, ihr perfektes Team zu finden, um ihre Nation in den kommenden weltweiten Live-Wettbewerben zu repräsentieren. Diese Teams finden sich dann in vier Städten zusammen und kämpfen dort für Ruhm, Ehre und die acht Plätze in den Playoffs des Overwatch World Cup auf der BlizzCon im kommenden November.

Die Suche nach der besten Nation der Welt führt den Overwatch World Cup in der Gruppenphase auf vier verschiedene Kontinente. China, Australien, Polen und die USA werden jeweils acht Nationen bei einem lebhaften, action-reichen Live-Event willkommen heißen – und ihr könnt daran teilhaben!

Detaillierte Infos findet ihr unter worldcup.playoverwatch.com, wir haben euch aber alles Wissenswete zu Austragungsorten, Kartenverkäufen, Zeitplänen und Teamaufstellungen der Gruppenphase aufgearbeitet.

Austragungsorte und Daten der Gruppenphase

Shanghai (China) im YUN SPACE: 14. bis 16. Juli

Sydney (Australien) im Star Events Centre: 21. bis 23. Juli

Katowice (Polen) in den ESL Studios: 4. bis 6. August

USA: genauere Details folgen bald

Zeitplan

Der Zeitplan für die Matches jeder Gruppenphase kann auf der Website eingesehen werden.

Teamaufstellungen

Siehe unten. Die Aufstellungen aller 32 Teams finden sich auf der Website.

Team Germany

skipjack

INTERNETHULK

cRNKz

Veineless

Nesh

EISSFELDT

Team Austria