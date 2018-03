Shadow of The Tomb Raider: Ankündigung erfolgt morgen, Releasetermin bekannt

Square Enix wird morgen um 14:00 Uhr (MEZ) eine Ankündigung zum neuen Tomb Raider Titel vornehmen, wie sich der offiziellen Website entnehmen lässt.

Dabei handelt es sich um Ankündigung von Shadow of The Tomb Raider, das am 14. September für PS4, Xbox One und PC in Europa erscheinen soll und schon vor Monaten durch ein U-Bahn Foto in Montreal geleakt wurde. Vorbestelleraktionen sollen am 27. April präsentiert werden, dann gibt es eine größere Enthüllung des Spiels. Diese Informationen sind dem Quelltext der Seite zu entnehmen, wo es heißt:

„Shadow of The Tomb Raider is the climatic finale of Lara’s origin story. Available September 14th 2018“

„All pre-order incentives and SKUs will be revealed on April 27, 2018“

„platforms“:“xbox one“,“ps4″,“pc“

„Reveal date april 27. 2018“

Es scheint also dieses Mal keine Zeitexklusivität für die Microsoft Konsolen zu geben. Wir sind gespannt, welche Infos Square Enix aus dem Sack lassen wird!