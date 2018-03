Neue Logitech G PC-Speaker und Tastatur erleuchten den Raum passend zum Game

Logitech G hat heute zum einen neue Gaming-PC-Speaker als auch eine neue mechanische Gaming-Tastatur präsentiert. Die G560 PC-Speaker ist das erste dedizierte Gaming-Soundsystem, das Lightsync unterstützt. Mit dieser Technologie werden sowohl Licht als auch Geräusche mit dem Gameplay des aktiven Spiels synchronisiert. Zudem wurde die neue G513 Mechanische RGB-Gaming-Tastatur angekündigt. Die G513 verfügt ebenfalls über Lightsync RGB-Beleuchtung und bietet die Wahl zwischen zwei mechanischen Romer-G Schaltern und einer hochwertigen Handballenauflage für ein komfortables Spielerlebnis.

Die G560 bietet 240 Watt Peak/120 Watt RMS-Leistung sowie 3D-Audio mit DTS:X Ultra 1.0 für positionales Audio im Spiel. Mit der Lightsync Technologie wird die RGB-Beleuchtung und Audio in Echtzeit synchronisiert, um das Gameplay noch immersiver zu gestalten. Licht- und Animationseffekte können in rund 16,8 Millionen Farben mit vier individuell auswählbaren Lichtzonen angepasst werden. Zudem bietet der Lautsprecher diverse Anschlussmöglichkeiten, darunter USB, 3,5 mm und Bluetooth. In Kombination mit der integrierten Easy-Switch-Technik von Logitech kann nahtlos zwischen bis zu vier angeschlossenen Geräten wie PC, Smartphone oder auch Tablet gewechselt und sogar parallel gehört werden. Hierdurch kann eure Playlist vom Handy aus angehört werden, während das Spiel auf dem PC läuft und weiterhin den Spielesound ausgibt. Die Lightsync Technologie ist also nicht nur auf PC-Spiele, sondern auch für das Abspielen von Video- und Musikinhalten ausgelegt, die beispielsweise als Equalizer mit Hilfe der G560 PC-Speaker und der Tastatur und Maus sichtbar gemacht werden können und im Takt leuchten.

Die G513 bringt Logitechs Tastatur-Design der G413 mit RGB-Beleuchtung und Lightsync Unterstützung zusammen. Die Tastatur bietet die Wahl zwischen den zwei exklusiven mechanischen Schaltern Romer-G Tactile und Romer-G Linear. Die taktile Version bietet während der Betätigung ein sanftes taktiles Feedback, während die lineare Version einen linearen Tastenanschlag ermöglicht. Alle Romer G Schalter bieten eine schnelle und leise Leistung sowie eine helle, scharfe Beleuchtung. Die Logitech G513 verfügt über ein eloxiertes und gebürstetes 5052 Aluminium-Topcase, ein Material welches auch im Flugzeugbau verwendet wird und extrem robust ist. Neben ihrem schlanken und hochwertigen Design verfügt die neue Gaming-Tastatur über einen integrierten USB-Verlängerungsdurchgangsport und eine optionale Handballenauflage, die für Komfort bei langen Sessions sorgt.

Der Logitech G560 PC-Speaker und die G513 Mechanische RGB-Gaming-Tastatur werden voraussichtlich Anfang April 2018 zur unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro bzw. 179 Euro im Handel erhältlich sein. Die Tastatur wird in den Farben Carbon und Silber (nur Romer-G Tactile) erhätlich sein.