PUBG für PS4 bestätigt, ab 7. Dezember verfügbar

Der Battle Royale Shooter PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) erscheint am 7. Dezember 2018 auf Blu-ray Disc und digital für PlayStation 4. Das haben Sony und die PUBG Corporation heute offiziell bestätigt, nachdem es bereits seit Tagen entsprechende Gerüchte und Hinweise gab.

PUBG erscheint am 7. Dezember für PS4 mit drei ikonischen Maps: Erangel, Miramar und Sanhok, wobei im Winter die heiß erwartete Schnee-Map hinzukommt. Das Spiel wird alle wichtigen Features wie eigene Matches, Rankingsysteme, den Event-Modus, Trophys und vieles mehr bieten.

Ab sofort sind neben der normalen Version auf Blu-ray Disc und der digitalen Looter’s Digital Edition diese Sondereditionen mit folgenden Inhalten vorbestellbar:

Survivor’s Digital Edition Spiel Vikendi Event-Pass 2.300 G-Coin-Paket 20.000 BP

Champion’s Digital Edition Spiel Vikendi Event-Pass 6.000 G-Coin-Paket 20.000 BP



Vorbesteller erhalten zudem PlayStation-exklusive Boni. Dazu gehören unter anderem das Nathan Drake Desert Outfit aus der beliebten Uncharted Reihe sowie Ellies Rucksack aus dem PlayStation Blockbuster The Last of Us. Zudem gibt es für das eigene PSN-Profil einen PUBG-Avatar und ein eigenes Menu-Theme. Im offiziellen PlayStation Store kann PUBG ab sofort vorbestellt werden.