Saturn Hamburg veranstaltet eSport Turniere auf eigens geschaffener Sonderfläche

Saturn, der weltgrößte Elektrofachmarkt in der Hamburger Mönckebergstraße, setzt voll auf eSport und richtet bis Ende Dezember 2018 gleich drei Turniere auf einer eigens geschaffenen eSport Sonderfläche aus. Kick-Off ist am 24. November – passenderweise mit FIFA 19. Es folgen Turniere mit Super Smash Bros. Ultimate und Mario Kart 8 Deluxe.

Schauplatz der Veranstaltungen ist eine eigens geschaffene eSport Sonderfläche im 2. Obergeschoß, die für Turniere sowie Meet & Greets mit Profi-eSportlern und YouTubern konzipiert ist. An der ersten Veranstaltung am 24.11. nehmen zum Beispiel die FIFA Experten und Virtuelle-Bundesliga-Vizemeister Thiago Ludwig und Berkant Aydin teil.

Die Termine im Überblick:

Mitmachen dürfen alle Gamer ab 16 Jahren – bewerben kann man sich ab sofort per E-Mail. Den Gewinnern winken diverse Sachpreise.

Um die Events ideal in Szene zu setzen, nutzt Saturn die eigens dafür geschaffene eSports-Sonderfläche im Markt im 2. Stock. Diese wurde speziell gestaltet, um Aktionen wie Turniere, Meet&Greets mit eSports-Akteuren und Gaming-Profis sowie anderen außergewöhnlichen Promotion-Aktionen eine Bühne zu bieten.

„Wir freuen uns sehr, mit unserer eSports-Eventreihe auf das große und konstant anwachsende Publikumsinteresse in diesem Bereich eingehen zu können“, so Sebastian Okun, verantwortlich für den Bereich eSports beim Saturn Hamburg. „Unsere Veranstaltungen ermöglichen allen eSports-Begeisterten die Teilnahme an spannenden Events in professionellem Umfeld. Außerdem bieten Sie interessierten Games-Fans, sowohl das Thema eSports als auch die Games, die im Rahmen der Turniere gespielt werden, aus nächster Nähe kennenzulernen. Zunächst stehen dabei die beliebten Titel FIFA 19, Super Smash Bros. Ultimate sowie Super Mario Kart 8 Deluxe im Mittelpunkt des Geschehens.“