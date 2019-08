Logitech kündigt neue, flache High-Performance Tastaturen G915 und G815 an

Logitech G hat wenige Tage vor der gamescom gleich zwei neue High-Performance-Tastaturen vorgestellt: die kabellose mechanische Gaming-Tastatur Logitech G915 LIGHTSPEED und die mechanische Gaming-Tastatur Logitech G815 LIGHTSYNC RGB, die beide mit den neuen leistungsstarken, aber gleichzeitig dezenten GL-Tasten von Logitech G ausgestattet sind. Diese Tasten sind super-flach und ermöglichen damit auch ein insgesamt sehr flasches Design der Tastaturen.

Im Vergleich zu Standard-Tasten, sind die GL-Tasten von Logitech G nur halb so hoch und lassen sich 25 Prozent schneller betätigen (im Gegensatz zur Betätigung von 2.0 Millimetern bei Standard-Tasten). Sie bieten zudem eine deutlich komfortablere Schreiberfahrung und kommen in drei Varianten: GL Linear, GL Tactile und GL Clicky und passen sich damit jeder Spielpräferenz an. GL Linear bietet einen weichen Tastenanschlag, während GL Tactile an Gamer gerichtet ist, die direktes Feedback im Gebrauch bevorzugen. GL Clicky verfügt über den, häufig gewünschten, hörbaren Tastenanschlag sowie ein taktiles Feedback.

Die G915 Tastatur ist mit der kabellosen LIGHTSPEED Technologie von Logitech G ausgestattet, die für eine super-schnelle Signalrate von 1 Millisekunde sorgt und bis zu 135 Tage kabellose Performance ohne Pause bietet (laut Logitech bei ausgeschalteter Beleuchtung und einer Spielzeit von acht Stunden am Tag). Die G915 LIGHTSPEED bietet zudem fünf programmierbare G-Keys für schnell zugängliche Makros und In-App-Befehle.

Zum ersten Mal überhaupt stattet Logitech G eine kabellose LIGHTSPEED Gaming-Tastatur mit der LIGHTSYNC RBG Beleuchtung aus. Mit LIGHTSYNC ist es möglich, die eigene Tastatur mit der Logitech G HUB Gaming Software und einer Farbpalette von etwa 16,8 Millionen Farben zu personalisieren. Ist beispielsweise die RGB Colorwave aktiviert, können Gamer bei einer vollen Batterieladung bis zu zwölf Tage am Stück spielen (bei einer Spielzeit von acht Stunden am Tag).

Die super-dünne, kabelgebundene G815 LIGHTSYNC bietet denselben großartigen Stil und die ebenso edle Verarbeitung wie die G915 LIGHTSPEED mit fünf programmierbaren G-Keys, bis zu drei intern gespeicherten Profilen und der LIGHTSYNC RBG Technologie. Zusätzlich ist ein USB-Kabel beigefügt, das den USB 2.0 Passthrough-Port ermöglicht.

Die kabellose Logitech G915 LIGHTSPEED und die kabelgebundene mechanische Gaming-Tastatur Logitech G815 LIGHTSYNC RGB werden voraussichtlich noch im August 2019 zu einem UVP von 249,99 Euro und 199,99 Euro über LogitechG.com und im Einzelhandel verfügbar sein.