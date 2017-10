Jetzt Stream einschalten: Flitzi Live powered by GamePire mit The Evil Within 2

In wenigen Minuten ist es soweit und Sat.1 Frühstücksfernsehen und RTL 2 News Gaming Expertin Phylicia „Flitzi“ Whitney startet das Halloween Special von Flitzi Live powered by GamePire! Den Stream könnt ihr hier bei GamePire sehen und natürlich fleißig mitmachen und kommentieren.

Im Halloween Special spielen wir live mit euch die Anfänge des neuen Horror-Schockers The Evil Within 2. Nichts für schwache Nerven also! Los geht es um 20.00 Uhr und auch dieses Mal wird es im Live Stream wieder etwas zu gewinnen geben. Eine Zusammenfassung des Live Streams und weitere Infos rund um die gezeigten Games liefert euch Flitzi immer in ihrem Artikel.

Also unbedingt Flitzi einschalten und fleißig auf Twitch (Flitzi / GamePire), YouTube (Flitzi / GamePire), Facebook (Flitzi / GamePire) und Instagram (Flitzi / GamePire) folgen, um nichts zu verpassen. Gleich geht es los!