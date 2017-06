Wolfenstein II: The New Colossus: Neues Video veröffentlicht

Auf dem Bethesda E3 2017 Showcase wurde Wolfenstein II: The New Colossus angekündigt, das mit seiner knallharten Shooter-Action alle Spielspaß-Register zieht. Von verbesserten Waffen – wahlweise einhändig oder zweihändig geführt – bis zu verbesserten Regime-Soldaten gibt es in The New Colossus viel Neues zu entdecken.

Erste Einblicke bietet ein neues Video mit exklusiven Kommentaren des Entwicklerteams und bisher unveröffentlichten Szenen aus dem Spiel.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC.