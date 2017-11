Xbox One X: Microsofts 4K Biest ab sofort in Deutschland erhältlich

Die Xbox One X, Microsofts 4K Antwort auf Sonys PlayStation 4 Pro ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Im Gehäuse der Konsole schlummern laut Leistungsdaten rund 40 Prozent mehr Leistung als in jeder anderen Konsole. Natürlich laufen nicht nur neue, optimierte Games auf der Xbox One X, sondern auch deine alten Xbox One Games.

In New York fand die größte Launch Party statt, in Deutschland veranstaltete Microsoft vor wenigen Tagen das größte Unboxing der Welt. Hier öffnete Felix von der Laden gemeinsam mit Maxi Gräff das Paket der Superlative und sorgte so für einen amtlich beglaubigten Weltrekord. Am 6. November feierten wenige Tage später 700 Fans den Launch der neuen Konsole gemeinsam mit PietSmiet, DrFroid, Paluten und NinotakuTV in Berlins größtem 4K Kino.

Xbox One X ist keine völlig neue Konsole, sondern die neueste Erweiterung der Xbox Familie. Mit Xbox One X spielt ihr die Xbox Spiele der Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Alle Zubehörteile sind auch mit der neuesten Konsole kompatibel. Egal, ob Xbox One X oder Xbox One S – ihr habt überall Zugang zu den Features der Xbox Plattform, darunter Xbox Live, 4K UHD Blu-ray, 4K Streaming und True 4K Gaming.

Xbox One X ist für 499 Euro verfügbar.