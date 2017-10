Xbox One: Dashboard Herbstupdate jetzt verfügbar und ermöglicht sogar Aufnahmen in 4K mit HDR

Das Dashboard-Herbstupdate für die Xbox One ist ab sofort verfügbar! Eine der großen Änderungen betrifft das Streaming von Games, das ab sofort auf Xbox One und Xbox One S mit 1080p Auflösung möglich ist. Bei der im November startenden Xbox One X wird das Capturing von Video-Material in 4K mit HDR Support möglich sein.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll mit der Xbox One X auch 4K Streaming möglich sein. Entscheidender Faktor ist hierfür aber Internet-Bandbreite, das Feature kann also durchaus noch auf sich warten lassen und am Ende auch nicht jedem zur Verfügung stehen.

Die Video-Dateien der Xbox One X in 4K und HDR verbrauchen natürlich sehr viel Speicherplatz, daher könnt ihr diese Videos auch auf externen Datenträgern speichern. Der Datenträger muss für Medien formatiert sein und kann nicht gleichzeitig zum Speichern von Spielen verwendet werden.

Wenn ihr die Videos über Xbox LIVE teilen wollt, dann werden diese nicht in 4K übertragen, sondern in einer deutlich geringeren Auflösung.