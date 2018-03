Das kann die neue Systemsoftware 5.50 für PS4 und PS4 Pro

Sony veröffentlicht heute offiziell das Firmware-Update 5.50 für PS4 und PS4 Pro, welches Spielzeit-Einschränkungen als Kindersicherungsfunktion bietet, den Import von personalisierten Wallpapers via USB-Speicher und eine verbesserte die Benutzeroberfläche bietet, etwa bei der Anwendungsbibliothek. Ein Supersampling Modus kommt auf der PS4 Pro ebenfalls hinzu, genauso wie Verbesserungen beim Schnellmenü.

Benutzerdefinierte Hintergründe von USB-Medien

Eine der größten Neuerungen, die in der Beta-Testversion des Updates auf 5.50 enthalten waren, ist die Möglichkeit, den Home-Bildschirm der PS4 mit eigenen Bildern von einem USB-Stick selbst zu gestalten. Sobald ihr den USB-Stick an eure PS4 angeschlossen habt, müsst ihr unter Einstellungen > Designs > Design auswählen > Benutzerdefiniert > Bild auswählen > USB-Speichergerät auswählen. Sobald ihr euer Bild ausgewählt habt, könnt ihr es zoomen und den gewünschten Bildausschnitt auswählen. Dabei seht ihr sogar in Echtzeit, wie das Bild auf eurem Home-Bildschirm aussehen wird.

Spielzeit-Einschränkungen

Diese Funktion ermöglicht es Familienverwaltern (und volljährigen Familienmitgliedern, die als Aufsichtsperson wirken), Limits dafür festzulegen, wann und für wie lange ein Kind spielen kann. Die Spielzeit kann sogar für unterschiedliche Wochentage variabel festgelegt werden, sodass ein Kind unter der Woche etwa zwei Stunden lang zwischen 16:00 und 19:00 Uhr, am Wochenende aber vier Stunden lang zwischen 8:00 und 20:00 spielen kann. Außerdem könnt ihr diese Einstellungen auch unterwegs per PC oder Smartphone überwachen und ändern, indem ihr das Webportal eures PSN-Kontos aufruft. Eltern haben somit mehr Flexibilität und Gewissheit.

Verbesserungen bei der Bibliothek

Die Bibliothek verfügt jetzt über neue Tabs und Filter, mit denen ihr Inhalte noch einfacher organisieren und wiederfinden könnt. Die neuen Tabs “Diese PS4” und “Name/Avatar” ermöglichen es euch, eure Inhalte in eure gesamten Inhalte bzw. die momentan auf der PS4 installierten zu unterteilen. Ein eigener PS Plus Tab zeigt jetzt auch alle kostenlosen Spiele an, zu denen ihr monatlich Zugang habt.

Verbesserung der Schnellmenüs

Das Schnellmenü hat auch einige Verbesserungen für die Benutzeroberfläche erhalten. In Kürze werdet ihr daraus direkt auf die benutzerdefinierte Drop-down-Liste “Freunde” zugreifen können, damit ihr schneller seht, wer online ist. Außerdem könnt ihr euren Freunden so schneller Nachrichten oder Einladungen schicken. Wenn ihr Spotify auf PlayStation Music nutzt, könnt ihr die Quadrat-Taste jetzt für den Schnellzugriff auf die Lautstärkeregelung verwenden. Und wenn ihr den Media-Player oder den USB-Musikplayer nutzt, könnt ihr mit der Dreieck-Taste die Wiedergabe starten oder pausieren, während ihr mit der Quadrat-Taste die Lautstärke regelt.

Mitteilungsgsverwaltung

Für einen besseren Überblick über eure Einladungen, Status, Downloads usw. könnt ihr nun alte Benachrichtigungen dauerhaft von eurer PS4 löschen. Drückt im Menü “Mitteilungen” einfach die Dreieck- oder OPTIONS-Taste, um ein Menü zum Auswählen oder Löschen von einer oder mehreren Nachrichten zu öffnen.

Verbesserungen der Turnier-Seite

Mit der Version 5.50 könnt ihr jetzt Events direkt auf der Turnier-Seite planen und einfacher Team- und Einzelspieler-Events trennen, indem ihr einen Filter anwendet.

Zur Erinnerung: Um euer Team-Logo und den Hintergrund für das Turnier festzulegen, geht ihr zu Events > Teams und wählt euer Team und dann “Teamprofil bearbeiten” aus.

Symbol für PS VR Unterstützung

Nach diesem Update wird ein PS VR-Symbol neben allen für das Headset geeigneten Inhalten in eurem Dashboard oder in eurer Bibliothek angezeigt.

Supersampling-Modus für PS4 Pro

Dieser optionale Modus auf Systemebene verleiht euch mehr Kontrolle über die PS4, damit ihr selbst ohne 4K-Fernseher das Beste aus ihr herausholen könnt. Sobald er aktiviert ist, werden Spiele mit einer höheren Bildschirmauflösung ausgegeben. Für viele PS4 Pro-fähige Spiele bedeutet das über 1080p und bis zu maximal 2160p. Da dann bis zu viermal so viele Grafik- und Farbinformationen zur Verfügung stehen, kann die PS4 Pro bei der Herunterskalierung auf HD ein deutlich besseres Bild liefern.

Das Ergebnis ist, dass manche Spiele von einem klareren Bild, schärferen Details und einer besseren Darstellung der Objektkanten profitieren. Die Leistung kann je nach Titel unterschiedlich ausfallen, da Spiele mit unterschiedlichen Methoden für PS4 Pro optimiert werden. Um den Supersampling-Modus zu aktivieren, müsst ihr Einstellungen > Sound und Bildschirm > Videoausgabe-Einstellungen > Supersampling-Modus > Supersampling-Modus aktivieren auswählen.