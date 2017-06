Monster Hunter: World erstmals auf gamescom spielbar

Erst letzte Woche auf der E3 angekündigt, auf der gamescom in Köln schon öffentlich anspielbar: Capcom hat bestätigt, dass Monster Hunter: World auf der gamescom in Köln vom 22. bis 26. August 2017 für alle Besucher anspielbar sein wird.

Die Besucher der gamescom in Köln erleben die Weltpremiere, denn Monster Hunter: World soll erst Anfang 2018 für PlayStation 4 und Xbox One sowie zu einem späteren Zeitpunkt für PC erscheinen.

Monster Hunter: World, der neueste Teil der Action-RPG-Serie mit über 40 Millionen verkauften Spielen, versetzt euch nach einigen Ablegern für Nintendo 3DS endlich auch auf den großen Konsolen in die Rolle von Jägern, die sich auf ständig veränderndem Terrain grausamen Kreaturen stellen und diese zur Strecke bringen. Ihr zieht entweder allein oder zusammen mit drei weiteren Huntern in eure Abenteuer, dabei kommt ein neuartiges Drop-In-Multiplayer-System zum Tragen, das kooperatives Spielen über Regionsgrenzen hinweg zwischen Japan und dem Westen ermöglicht und so erstmals die Spielergemeinschaften vereint. Loot, das ihr aus besiegten Kreaturen erhaltet, könnt ihr nutzen, um neue Ausrüstung und Rüstungsupgrades zu fertigen. Je nach dem, von welchem Monster die verwendeten Teile stammen, verändern sich die Crafting-Objekte.

Für PlayStation Fans wird es spezielle Monster Hunter: World Inhalte geben, die exklusiv für PlayStation 4 verfügbar sein werden. Weitere Details will Capcom in Kürze bekannt gegeben.