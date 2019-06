Sony erhöht Kosten für PlayStation Plus Monatsabo

Sony passt seine Preisstruktur für den PlayStation Plus Online-Service an. Damit steigt auch der Preis, doch nur für Abonnenten des Monatspakets.

Der japanische Konzern erhöht seine Preise. Zum 1. August 2019 kostet das einmonatige Abo fortan 8,99 Euro statt bisher 7,99 Euro. Das dreimonatige und 12-monatige bleiben vorerst unangetastet.

– Das 12-Monate PlayStation Plus Abonnement bleibt bei 59,99 Euro.

– Das dreimonatige PlayStation Plus Abonnement bleibt bei 24,99 Euro.

– Das einmonatige PlayStation Plus Abonnement erhöht sich von 7,99 auf 8,99 Euro.

