Pokémon Schwert und Schild hat Koop-Raids – und was es sonst noch an Neuigkeiten gibt

Pokémon Schwert und Schild, der sehnlichst erwartete neue Pokémon Titel für Nintendo Switch, erscheint am 15. November. In einem Stream hat die Pokémon Company endlich mehr über die Region Galor verraten und was Sammler der beliebten Taschenmonster dort erwartet.

Mit Freunden spielen

Kämpfe haben sich seit Beginn der Pokémon Spiele nicht allzu sehr verändert, auch das für Pokémon Schwert und Schild geplante Koop-Feature ist für die Reihe nicht gänzlich neu. Raids hingegen wird es mit Schwert und Schild das erste Mal geben.

Während der Max Raids kämpft ihr mit euren Freunden gegen mächtige Pokémon und habt dabei natürlich die Möglichkeit, selbst seltene Pokémon zu fangen. Insgesamt 4 Freunde können dabei lokal oder online miteinander spielen. Diese Pokémon werden super groß und super mächtig sein, was zu einer neuen Mechanik namens „Dynamaximierung“ gehört. Ihr könnt auch eure eigenen Pokémon „dynamaximieren“, was sie riesig macht und alle ihre Aktionen für drei Runden in mächtige Z-Moves verwandelt.

Neue Region, neues Pokemon

Wie jedes neue Pokémon Spiel gibt es die volle Ladung neuer Pokémon. Bei der Wahl des ersten Partner-Pokémon müssen Spieler sich zwischen Chimpep, Hopplo und Memmeon entscheiden.



Chimpep

Kategorie: Schimpansen-Pokémon

Typ: Pflanze

Größe: 0,3 m

Gewicht: 5,0 kg

Fähigkeit: Notdünger



Hopplo

Kategorie: Hasen-Pokémon

Typ: Feuer

Größe: 0,3 m

Gewicht: 4,5 kg

Fähigkeit: Großbrand



Memmeon

Kategorie: Wasserechsen-Pokémon

Typ: Wasser

Größe: 0,3 m

Gewicht: 4,0 kg

Fähigkeit: Sturzbach

Die Galar-Region ist die Heimat vieler verschiedener Pokémon. Über die Biologie dieser Pokémon ist noch nicht viel bekannt, ein paar Details können wir euch schon mal verraten.



Cottini

Kategorie: Blumenzier-Pokémon

Typ: Pflanze

Größe: 0,4 m

Gewicht: 2,2 kg

Fähigkeit: Wollflaum/Belebekraft



Cottomi

Kategorie: Baumwollzier-Pokémon

Typ: Pflanze

Größe: 0,5 m

Gewicht: 2,5 kg

Fähigkeit: Wollflaum/Belebekraft

Wolly

Kategorie: Schaf-Pokémon

Typ: Normal

Größe: 0,6 m

Gewicht: 6,0 kg

Fähigkeit: Flauschigkeit/Angsthase



Krarmor

Kategorie: Krähen-Pokémon

Typ: Flug + Stahl

Größe: 2,2 m

Gewicht: 75,0 kg

Fähigkeit: Erzwinger/Anspannung



Kamalm

Kategorie: Biss-Pokémon

Typ: Wasser + Gestein

Größe: 1,0 m

Gewicht: 115,5 kg

Fähigkeit: Titankiefer/Panzerhaut

Pokémon Schwert und Schild stellt auch zwei neue, legendäre Pokemon vor: Zacian und Zamazenta. Zacian trägt ein Schwert im Mund, Zamazenta trägt einen Schild. Das könnte ja was mit dem Titel des Spiels zu tun haben…

Das Spiel kommt am 15. November in den Handel. Wer völlig im Fan-Fieber ist, der kann beide Spiele ab sofort im Doppelpack vorbestellen. Vielleicht macht es Si Vielleicht verschenken Sie einen an einen Freund, damit Sie zusammen an Max Raid Battles teilnehmen können.