„Schwert-Punk“ RPG Kenshi verlässt im Dezember den Early Access

Das Singleplayer-RPG Kenshi, angesiedelt in einer weitläufigen und atmosphärischen „Schwert-Punk“ Open-World , ist ab dem 6. Dezember 2018 für PC erhältlich. An Kenshi wurde bislang 12 Jahre gearbeitet, allein 4 Jahre war das Spiel in der Early Access Phase.

Wohl auch Dank Kenshis Mix aus RPG-Elementen, Team-basierter Steuerung und City-Building-Features wurde das Spiel mit unzähligen Empfehlungen auf Steam belohnt und eine Bewertung von „Sehr positiv“.