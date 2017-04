Heroes of the Storm: Live-Event zeigt heute Version 2.0

Heroes of the Storm 2.0 steht in den Startlöchern und Blizzard feiert die Veröffentlichung mit einem Live-Event auf Twitch. Heute um 20 Uhr gibt es während der Live-Übertragung alle Einzelheiten über die neuen Features von Version 2.0.

Mitglieder des Entwicklerteams werden Live-Interviews geben und es gibt ein Freundschaftsspiel zwischen zwei Heroes of the Storm Teams. Außerdem wird auf dem Event ein brandneues Video gezeigt, mit dem ein neuer Helden im Nexus Universum enthüllt wird.