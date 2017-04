So werdet ihr mit RiftAnalyst (vielleicht) zum League of Legends ProGamer

Nach den League of Legends Championship Series EU-Finalspielen am vergangenen Wochenende hat euch der Wunsch gepackt, irgendwann auch auf der großen Stage zu sitzen und als ProGamer gegen die besten LoL-Spieler der Welt anzutreten, doch ihr werdet regelmäßig abgezogen? Dann seid ihr noch nicht auf dem Level der professionellen eSport Stars, aber es gibt ein Tool, das euch hilft dort irgendwann hinzukommen.

Mit RiftAnalyst gibt es jetzt das erste professionelle Video-Analyse-Tool für League of Legends, mit dem ihr eure Leistungen im Spiel verbessern und so innerhalb ihrer Ligen aufsteigen könnt. Ihr ladet die Replay-Videos eurer Matches hoch und synchronisiert diese mit den Spieldaten von Riot Games. So könnt ihr nicht nur eure eigenen Kämpfe analysieren, sondern auch die anderer LoL-Spielern. Die integrierte App bietet beispielsweise die Möglichkeit, schnell zu bestimmten Aktionen zu springen, etwa wenn ein Tower ausgeschaltet wird.

Wie man es von professionellen TV-Analysen von NFL- oder Bundesliga-Spielen kennt, könnt ihr Zeichnungen oder Kommentare einzufügen und das Match auf diese Weise aufzuschlüsseln. Videos und Szenen lassen sich darüber hinaus in Listen zusammenstellen und exportieren, um sie direkt über Email oder Social Media-Kanäle zu teilen. So ist das Tool nicht nur aufstrebende Spieler interessant, auch für professionelle Trainer, Streamer oder Caster bietet RiftAnalyst enorme Möglichkeiten in Sachen Video-Insights.

League of Legends ist mit mehr als 100 Millionen aktiven Spielern im Monat das populärste PC-Spiel aller Zeiten. Ähnlich wie die Video-Analyse im professionellen Sport hilft RiftAnalyst dabei, das eigene Spielverhalten und das der Gegner in LoL genau zu analysieren und anhand der Match-Daten Rückschlüsse auf die eigenen Stärken und Schwächen zu ziehen.

Die eSport Branche wird Kennern zufolge bis zum Jahr 2020 weltweit knapp 600 Millionen Zuschauer anziehen und einen Umsatz von über einer Milliarde Euro generieren. Für Deutschland wird erwartet, dass sich der Umsatz von derzeit rund 50 Millionen Euro auf etwa 130 Millionen erhöht. In den vergangenen Jahren konnte eine zunehmende Professionalisierung der eSport Branche beobachtet werden. So haben einige europäische Fußball-Clubs wie Schalke 04, VfL Wolfsburg, Manchester City oder Paris Saint-Germain ProGamer unter Vertrag.

RiftAnalyst steht ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung, die Premium-Version ist für 3,99 Euro im Monat erhältlich.