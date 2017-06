Diablo III: Rückkehr des Totenbeschwörers ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar

Blizzard hat heute angekündigt, dass das DLC-Paket Rückkehr des Totenbeschwörers für Diablo III, das die Totenbeschwörerklasse in nach Diablo III: Reaper of Souls integriert, jetzt für PC digital im Spiel und online über den Blizzard Shop sowie im PlayStation Store und Xbox Store erhältlich ist.

Totenbeschwörer sind düstere Zauberwirker, die sich die schiere Kraft von Blut und Knochen zu Nutze machen und furchterregende Armeen untoter Diener aus den Leichen ihrer gefallenen Gegner erwecken. Diese finsteren Frauen und Männer sind Meister der dunklen Künste, die danach streben, das Gleichgewicht zwischen den Mächten von Leben und Tod in Sanktuario aufrechtzuerhalten – auch wenn sie dafür abertausende Dämonenleichen sprengen müssen.

Zusätzlich zu dieser neuen Klasse enthält Rückkehr des Totenbeschwörers eine schaurige Sammlung an Kuriositäten, die jedem angehenden Schüler verbotener Magie das Herz höherschlagen lassen, wie zum Beispiel:

· Ein grotesker halb geformter Golem als Gefährte im Spiel

· Das Accessoire Schwingen des Kryptawächters für alle Diablo III Charaktere

· Zwei zusätzliche Charakterplätze

· Zwei Beutetruhenfächer (nur PC)

· Porträt, Banner, Siegel und Verzierung im Stile des Totenbeschwörers sowie eine Blutmeisterflagge

Lehrlinge der dunklen Künste können außerdem die bestgehüteten Geheimnisse der Priester von Rathma enthüllen, indem sie das Buch des Totenbeschwörers auf Diablo3.com/Necro genau studieren. Das Werk enthält die schattenhafte Geschichte der Totenbeschwörer und einen Folianten ihrer Zauber, Runen, Waffen und Rüstungen. Eine perfekte Grundlage für jeden, der den Totenbeschwörer durch die Herausforderungen führen möchte, die ab dem 20. Juli in Saison 11 warten.

Konsoleros, die Diablo III noch nicht auszuprobieren konnten, dürfen sich ab heute einen legendären Schatz in Form der digital erhältlichen Eternal Collection für PlayStation 4 oder Xbox One sichern, die sowohl Rückkehr des Totenbeschwörers, das Hauptspiel Diablo III und die preisgekrönte Erweiterung Reaper of Souls enthält.

Rückkehr des Totenbeschwörers ist ab sofort für 14,99 Euro für Windows- und Mac-PCs sowie für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die epische Sammlung Diablo III: Eternal Collection ist ab jetzt bis zum 3. Juli für Mitglieder von PlayStation Plus für PS4 und Mitglieder von Xbox Live Gold für Xbox One zu einem besonderen Einführungspreis erhältlich (PS4: 40 Euro / Xbox One: 45,50 Euro). Auch für PC gibt es für Neuankömmlinge in Sanktuario besondere Sparangebote: Bis zu 50 % Ermäßigung auf Diablo III, die Erweiterung Reaper of Souls und die Diablo Battle Chest.