Super Nintendo Mini kann jetzt in Deutschland vorbestellt werden!

Das gestern angekündigte Super Nintendo Mini von Nintendo kann ab sofort in Deutschland vorbestellt werden. Online-Händler Amazon nimmt ab sofort Bestellungen für die Mini-Konsole an. Der Preis: 99 Euro.

Nintendo hatte das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (so der offizielle Name), die Miniaturausgabe von Nintendos zweiter TV-Spielkonsole, die 1992 in Europa erschien, gestern erst angekündigt. Auf der neuen Mini-Konsole sind 21 Retro-Hits vorinstalliert.

Zu den vorinstallierten Spielen gehört auch eines, das nie erschienen ist – das intergalaktische Weltraum-Abenteuer Star Fox 2! Es ist die Fortsetzung des originalen Star Fox-Titels, der in Europa unter dem Namen Starwing in den Handel kam. Das Sequel ist noch während der Super Nintendo-Ära entwickelt, dann aber nicht mehr auf den Markt gebracht worden, weder in Europa noch anderswo auf der Welt.

Wie das NES Mini wurde auch das Super Nintendo Mini wurde der Original-Konsole detailgetreu nachgebildet, ist aber wesentlich kleiner.

Folgende Titel sind auf der Konsole installiert:

Contra III The Alien Wars (europäischer Titel: Super Probotector: Alien Rebels)

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III (japanischer Titel: Final Fantasy VI)

F-ZERO

Kirby Super Star (europäischer Titel: Kirby’s Fun Pack)

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox (europäischer Titel: Starwing)

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

Das Super Nintendo Mini soll ab dem 29. September verfügbar sein. Nintendo verspricht eine deutlich höhere Stückzahl auszuliefern als dies beim NES Mini der Fall war.