Das diesjährige CoD ist Call of Duty: Modern Warfare

Modern Warfare ist zurück! Das neue Call of Duty in diesem Jahr trägt den Titel Modern Warfare und soll 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Modern Warfare wird natürlich wieder von Activisions Infinity Ward Studio entwickelt – ist aber kein Remake von Modern Warfare 4. Der brandneue Titel stürzt euch in einen modernen Konflikt und bietet eine einheitliche Erzählung über die Grenzen einer epischen Einzelspieler-Kampagne, einem actiongeladenen Multiplayer-Spielplatz und einem neuen kooperativen Spielerlebnis hinweg.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren bietet Call of Duty: Modern Warfare eine neue Grafik-Engine, die ein immersives und fotorealistisches Spielerlebnis möglichen machen soll. Die neue Technologie bietet die neusten Graphik-Entwicklungen, inklusive eines Physik-basierten Materialsystems, das modernste Photogrammetrie, ein neues hybrides, feldbasiertes Streaming-System, ein PBR-System zum Rendern von Oberflächen, globale volumetrische Beleuchtung, 4K HDR, DirectX Raytracing (nur auf PC) und viele Effekte mehr ermöglichen sowie eine neue GPU-basierte Geometrie-Pipeline. Spektral-Rendering liefert Wärmesignaturen und Infrarot-Identifikation für sowohl Thermal- als auch Nachtsicht. Die technische Investition bietet ein modernstes Animations- und Blendshape-System, während neue Audio-Tools auf den dafür vorgesehenen Plattformen volle Dolby ATMOS Unterstützung sowie modernste Klangsimulationseffekte gewährleisten.















Ab heute könnt ihr die Download-Version von Modern Warfare vorbestellen, was euch ein Prestige-Token beschafft, welches ihr direkt in Call of Duty: Black Ops IIII einsetzen können.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint weltweit voraussichtlich am 25. Oktober auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Die PC-Version des Spiels entsteht in Zusammenarbeit mit Beenox und wird exklusiv auf der Online-Plattform Battle.net erscheinen. Infinity Ward wird außerdem durch Raven Software unterstützt.