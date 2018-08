Blizzard Kundendienst-Mitarbeiter hat die Schna*ze voll

Stellt euch vor, ihr arbeitet für den Kundendienst eines großen Videospielunternehmens… sagen wir: Blizzard. Stellt euch den ganzen miesen Kram vor, um den ihr euch jeden Tag kümmern müsst. Angefangen bei beleidigenden Tweets bis hin zu beledigenden Foren-Einträgen. In manchen Fällen wird euer persönliches Leben sogar bedroht. Irgendwann kommt einfach der Tag, wie heute, an dem ihr die Schna*ze voll habt.

Vor einigen Stunden hat Blizzards Kundenservice auf Twitter einen Hinweis zum Release der neuen World of WarCraft Erweiterung gepostet.

[#Warcraft] An issue prevented some players from receiving their Heart of Azeroth. If you completed the quest „The Heart of Azeroth“ with Magni but do not have the item, please see this article: https://t.co/NOLWDBehRU

— BlizzardCS (@BlizzardCS) 13. August 2018