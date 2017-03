Geleaktes Poster enthüllt Destiny 2

Man kann schon fast von von einer jährlichen Tradition sprechen, wenn Händler Informationen zur nächsten Destiny Erweiterung leaken. Dieses Mal geht es nicht nur um eine Erweiterung, sondern um Marketing-Material zum Nachfolger. Es ist nicht viel, aber die Materialien geben schon mal einige Hinweise auf den Release und eine geplante Beta.

Ein Italienischer Händler hat ein Poster zu Destiny 2 veröffentlicht, auf dem von einem Beta-Test die Rede ist. Auf dem Poster ist außerdem zu erkennen, dass der Shooter 2 am 8. September erhältlich sein soll. Die Kollegen von Kotaku wollen zudem gehört haben, dass Bungie das Spiel in kürze ankündigen will.

Berichten zufolge soll Destiny 2 nicht nur für PS4 und Xbox One erscheinen, sondern endlich auch für PC.