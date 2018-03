Bericht: Das nächste Call of Duty ist Black Ops IIII (4)

Das nächste Call of Duty von Activision wird wohl ziemlich sicher Call of Duty Black Ops IIII sein. Die Entwicklung soll Berichten zufolge bei Treyarch erfolgen und das Setting in der nahen Zukunft angesiedelt sein.

Der NBA Basketballspieler James Edward Harden Jr. von den Houston Rockets soll als Charakter in Black Ops IIII mitspielen. Und tatsächlich tauchte der Superstar kurz vor dem Spiel Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets in Tarnkleidung auf zusammen mit einer Cap, die das Black Ops III Logo aufweist – nur um einen Strich erweitert!

Denn wir schreiben das Logo des Spiels nicht die ganze Zeit falsch, sondern die 4 soll nicht als römische Zahl dargestellt werden. Somit ergibt sich der Name Call of Duty: Black Ops IIII.

The Beard has arrived, and he’s ready for battle with the Thunder. pic.twitter.com/ky3E8TK9Hy — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 7. März 2018



Activision und Treyarch haben den Bericht bislang nicht kommentiert. April/Mai ist für gewöhnlich das Zeitfenster, in dem Activision neue Call of Duty Titel ankündigt.