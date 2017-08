Logitech Brio 4K Stream Edition

Auf der diesjährigen gamescom hatten wir die Gelegenheit bei Logitech in der Business Area Halt zu machen und kamen nicht daran vorbei, das neuste Produkt des Zubehörherstellers zu begutachten. Logitech kündigte im Rahmen der Spielmesse mit der „Brio 4K Stream Edition“ eine neue Edel-Kamera an.

Die neue ultrahochauflösende 4K-Kamera ermöglicht eindrucksvolle Livestreams von Gaming- und Streaming-Inhalten mit gestochen scharfen UHD-Bildern. Bei der Gesichtserkennung soll die Webcam dabei jedes noch so kleine Detail erfassen und und kann zudem Full-HD-Videos in 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

4K und HDR

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Full-HD-Video liefert die neue Webcam dank 4K und High Dynamic Range (HDR) eine viermal höhere Auflösung und ein deutlich höherer Kontrastumfang. Die Webcam kann sich dabei automatisch an veränderte Lichtverhältnisse anpassen. Egal ob bei Dämmerlicht oder direkter Sonneneinstrahlung, die neue Webcam soll bei der Gesichtserkennung jedes noch so kleinste Detail in lebendigen und präzisen Farben erfassen. Zusätzlich dazu wurde uns mitgeteilt, dass lästige Zeitabstände oder Verzögerungen bei Aufnahmen und Wiedergaben in Zeitlupen mit der neuen Technologie verhindert werden können.

Außerdem ist die Kamera ausgestattet mit ChromaCam von Personify, mit der Hintergründe neutralisiert werden. Diese Technologie macht einen Greenscreen-Hintergrund quasi unnötig und kann den Hintergrund einer Person vor der Kamera entweder verschwommen darstellen, komplett entfernen oder sogar austauschen. Dadurch sollen Streams und Aufnahmen eine professionellere Optik erhalten, unabhängig davon, wo gestreamt wird.

Sichtfeld

Darüber hinaus lässt sich bei dem neuen Logitech Produkt das Sichtfeld anpassen. Ein Erfassungswinkel von 65° oder 78° bietet sich durch den kleineren Bildausschnitt an, damit die Hauptperson auch im Fokus steht. Darüber hinaus zeigt ein Winkel von 90° einen größeren Umgebungsabschnitt und präsentiert somit eine gesamte Szenerie. Die Kamera ist kompatibel für Windows 8 und 10.

Passendes Setup benötigt

Aus unserer Sicht kann die neue Webcam durchaus überzeugen und die Bildqualität beeindruckt. Kaum unliebsame Verzögerungen bei gleichzeitig hochauflösendem 4K-Video. Ein tolles Gerät für Streamer und YouTuber, die sich selbst vor der Kamera präsentieren, wir wollen aber beton, dass sich ein Kauf durch die hohe Auflösung erst richtig bei einem leistungsstarken Rechner bzw. 4K-Monitor lohnt. Ihr könnt aber immer noch auf 1080p/60 ausweichen.

Die Logitech Brio 4K Stream Edition ist ab sofort für 249 Euro im Handel erhältlich.