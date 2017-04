League of Legends Championship Series: G2 Esports gewinnen EU Spring Finals

Nach einem ziemlich deutlichen 3:0 von Fnatic im Spiel um Platz 3 der LCS EU Spring Finals gegen Misfits fand heute in der prall gefüllten Barcleycard Arena in Hamburg das Finale um die Europa-Krone in League of Legends zwischen G2 Esport und Unicorns of Love statt. GamePire war live vor Ort und hat von beiden Teams einen zumindest etwas spannenderen Schlagabtausch gesehen.

Beide Teams waren von Anfang an über weite Strecken auf Augenhöhe, trotzdem schaffte es G2, die ersten beiden Matches für sich zu entscheiden sich zu Beginn mit 2:0 abzusetzen. Im dritten Match kämpften sich Unicorns of Love mit viel Engagement zurück und verkürzten auf 2:1. Die Stimmung in der ausverkauften Barcleycard Arena war hervorragend und die Zuschauer feierten ihre Teams. In der vierten Partie suchte G2 aber dann die Entscheidung und fuhr das nötige 3:1 in der Best of 5 Serie ein.

G2 haben sich durch den heutigen Sieg nicht nur Europas Thron in League of Legends verdient, sondern auch den Startplatz beim Mid-Season Invitational in Rio de Janeiro vom 28. April bis 21. Mai gesichert. Dort werden sie Europa gegen 12 weitere Teams aus den weltweiten LOL Ligen vertreten.

Verpasst auf keinen Fall das Finale den nordamerikanischen Spring Splits zwischen Cloud9 und Team SoloMid, das bereits live übertragen wird.