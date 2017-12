The Last of Us: Part II zu 50% fertiggestellt, Gameplay auf der E3 2018

Das Survival-Actionspiel The Last of Us: Part II von Naughty Dog ist aktuell zu etwa 50% bis 60% fertiggestellt, wie Director und Autor Neil Druckmann auf der PlayStation Experience bestätigt hat. Erstes Gameplay-Material wird auf der E3 2018 vom 12. bis 14. Juni in Los Angeles gezeigt.

Einige Level und Passagen des Games sind laut Druckmann bereits komplett fertig. Das etwa eine Stunde dauernde Panel zu The Last of Us: Part II könnt ihr euch hier noch mal anschauen:

Im Oktober hatten wir berichtet, dass The Last of Us: Part II möglicherweise erst 2019 auf den Markt kommen könnte. Wenn es erst zur E3 2018 erste Gameplay-Szenen geben wird, ist ein Release im April/Mai 2019 nicht unwahrscheinlich – größere Entwicklungsverzögerungen nicht einberechnet.