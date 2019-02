The Division 2: Open-Beta startet am 1. März

Ubisoft hat angekündigt, dass die Open-Beta von Tom Clancy’s The Division 2 vom 1. bis zum 4. März und ist auf PlayStation 4, Xbox One und Windows PC verfügbar sein wird. Weitere Details zur Beta will der Publisher in Kürze bekannt geben.

Sieben Monate nachdem im ersten Teil ein tödliches Virus sich in New York City ausgebreitet hat, werdet ihr in ein kollabierendes Washington, D.C. versetzt, das originalgetreu nachgebildet wurde. Infolge des Virus haben Stürme, Überschwemmungen und das damit einhergehende Chaos die Stadt radikal verändert. Von überfluteten Stadtgebieten bis hin zu verwüsteten historischen Stätten und Wahrzeichen werdet ihr in eine dynamische offene Welt versetzt. Als Veteranen der Division sind die Spieler die letzte Hoffnung im Kampf gegen den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft, da feindliche Fraktionen um die Kontrolle über die Stadt kämpfen.

The Division 2 erscheint am 15. März 2019 weltweit für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC.