Sony erhöht PlayStation Plus Preise

Sony wird die Preise für seinen kostenpflichtigen Online-Service PlayStation Plus zum 1. September in Europa erhöhen. Das hat das Unternehmen heute in einer Mitteilung an alle Abonnenten angekündigt.

Nach der Umstellung gelten dann folgende Preise:

12-monatige Mitgliedschaft: 59,99 Euro (zuvor 49,99 Euro)

3-monatige Mitgliedschaft: 24,99 Euro (zuvor 19,99 Euro)

1-monatige Mitgliedschaft: 7,99 Euro (zuvor 6,99 Euro)

Man sollte allerdings bedenken, dass mann alleine im aktuellen Monat Juli Spiele im Wert von über 90 Euro gratis erhält.

Ist der Preis eurer Meinung nach angemessen? Sagt es uns!