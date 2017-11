Skyrim VR für PlayStation VR und Skyrim für Nintendo Switch ab sofort erhältlich

Eines der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten, The Elder Scrolls V: Skyrim ist ab sofort für PlayStation VR erhältlich. Ihr erlebt in Skyrim VR das gefeierte Rollenspiel nie dagewesener Immersion und voller Länge in Virtual Reality und kämpft gegen uralte Drachen und weitere Bedrohungen. Außerdem ist Skyrim ab heute auch für Nintendo Switch erhältlich, das allerdings nicht in VR spielbar ist. Sowohl Skyrim VR als auch Skyrim auf Nintendo Switch enthalten neben dem vollständigen Spiel alle offiziellen Erweiterungen: Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn.

Skyrim für Nintendo Switch wartet mit neuen Gameplay-Features auf, unter anderem Bewegungssteuerung für Kampf und Schlossknacken sowie Kleidung und Ausrüstung aus The Legend of Zelda und zusätzliche Beute, die über kompatible The Legend of Zelda amiibo freigeschaltet wird.

Wie Bethesda darüber hinaus ankündigte, wird Skyrim VR bei teilnehmenden Handelspartnern in der Vorweihnachtszeit zu einem vergünstigten Preis zusammen mit einem PlayStation VR Headset erhältlich sein.