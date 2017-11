Ubisoft kündigt Year-3-Inhalte von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege an

Nachdem ENCE in São Paulo zu den Champions der Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Season 3 Pro League Finals gekürt wurden, kündigte Ubisoft nun das Year-3 von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege an.

Das Year-3 wird in vier Seasons mit folgenden Inhalten unterteilt:

– 8 neue Operator aus der leistungsstärksten Anti-Terror-Einheit der Welt

– 2 brandneue Karten – gelegen in Italien und Marokko

– 1 überarbeitete bereits bekannten Karte mit neuem Level-Design und Art-Direction

Die beiden Operator der ersten Season von Year-3 sind Spezialisten in Biogefahrensituationen. Neben ihrer Rolle im PvP-Multiplayer werden sie einer großen Bedrohung entgegentreten: Outbreak, dem allerersten Koop-Event des Spiels. Das Event geht über 4 Wochen und wird kostenlos für alle Besitzer von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sein. Es wird zudem eine exklusive Sammlung kosmetischer Items beinhalten, die nur in der Zeit des Events erhältlich ist.

Die vollständige Enthüllung der Operationen Chimäre und Outbreak wird während des Six Invitational 2018 in Montreal stattfinden. Weitere Informationen zu Year-3 will Ubisoft bald bekannt geben.

Der Year-3-Pass wird ab dem 12. Dezember zum Kauf bereitstehen. Davor habt noch eine letzte Chance, den Year-2-Season Pass zu erwerben, der die 8 Operator (Mira, Jackal, Ying, Lesion, Ela, Dokkaebi, Vigil und Zofia) beinhaltet sowie eine Reihe exklusiver Anpassungsgegenstände.*

Der Season Pass ist im PlayStation Store oder dem Xbox Store erhältlich, für die PC-Version ist dieser hier erhältlich.

Operation White Noise, die finale Season des Year-2 von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bringt neue Operator ins Spiel, die in folgenden Trailern genauer vorgestellt werden: