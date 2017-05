Rockstar Games verschiebt Red Dead Redemption 2

Rockstar Games hat den Release seines sehnlichst erwarteten Open-World-Western Red Dead Redemption 2 verschoben. Der Blockbuster wird demnach nicht mehr wie ursprünglich geplant zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft ausgeliefert.

Neuer Termin ist Frühjahr 2018. Wir müssen uns also ein paar Monate länger in Geduld üben. Als Grund nennt Rockstar Games, dass man noch nicht das Gefühl habe, das Spiel sei fertig und man wolle den Fans die bestmögliche Erfahrung bieten, wie das Studio auf seiner Facebook-Seite bekannt gibt.

We are very sorry for any disappointment this delay causes, but we are firm believers in delivering a game only when it is ready. We are really excited to bring you more details about the game this summer.