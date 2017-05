Ubisoft nennt Termin für South Park: Die rektakuläre Zerreissprobe – schon wieder

Ubisoft und die South Park Digital Studios haben heute einen neuen Termin für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe bekannt – schon wieder. Das Rollenspiel basierend auf der erfolgreichen Animationsserie soll nach mehreren Verschiebungen endlich am 17. Oktober 2017 veröffentlicht werden.

Die rektakuläre Zerreissprobe wird von den Machern der Animationsserie, von Trey Parker und Matt Stone, und von Ubisoft San Francisco für Xbox One, PlayStation 4 und für Windows-PC entwickelt. Aufgrund steigender Kriminalität in South Park sind die Straßen so gefährlich wie nie. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: Die Coon & Friends mit ihm als ihrem Anführer, dem Coon. Ein neues, dynamisches Kampfsystem macht Zeit und Raum auf dem Schlachtfeld manipulierbar. Das überarbeitete Beute- und Anfertigungssystem verleiht euch die Freiheit, eure eigene Ausrüstung für die Schlacht anzufertigen.

Es wird vier verschiedene Editionen des Spiels geben: Standard, Gold, Deluxe und Collector’s Edition. Wenn ihr das Rollenspiel bis zum 31. Januar 2018 kauft, bekommt ihr den Vorgänger South Park: Der Stab der Wahrheit umsonst dazu. Bei Vorbestellung bei ausgewählten Partnern kann South Park: Der Stab der Wahrheit sogar schon ab sofort gespielt werden.

Alle Vorbesteller erhalten zudem einen exklusiven Assistenten im Spiel: Towelie: Your Gaming Bud. Towelie gibt hilfreiche und lustige Ratschläge und Kommentare an wichtigen Orten im Spiel ab.