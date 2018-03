Neuer Blockbuster von Quantic Dream, Detroit: Become Human, erscheint im Mai exklusiv für PS4

Noch bedeutet das Zusammenleben mit Androiden für uns Zukunftsmusik. Im düsteren Sci-Fi-Drama Detroit: Become Human von den Heavy Rain und Beyond: Two Souls Machern darf der Spieler dieses Szenario hingegen bald erleben: Der bisher ambitionierteste Titel des Entwicklerstudios Quantic Dream erscheint hierzulande am 25. Mai exklusiv für PS4. Sony dreht mächtig auf, denn nur wenige Wochen vorher, am 20. April, soll das neue God of War erscheinen!

In Detroit: Become Human erkundet ihr das Schicksal der drei Androiden Kara, Markus und Connor. Ursprünglich erschaffen, um zu gehorchen, entwickeln sie eine eigene Persönlichkeit voller Zweifel und Gefühle. Innere Konflikte, heikle Situationen und dramatische Momente lassen die Beziehung zwischen der Menschheit und den Androiden wackeln. Alle getroffenen Entscheidungen sollen fatale Folgen mit sich führen, die das Abenteuer maßgeblich beeinflussen sollen.

Detroit: Become Human ist ab Release in einer Standard Edition und Digital Deluxe Edition verfügbar und kann ab sofort unter anderem über den offiziellen PlayStation Store vorbestellt werden. Vorbesteller der Digital Deluxe Edition erhalten den Titel Heavy Rain kostenlos dazu.