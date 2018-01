Monster Hunter: World – Capcom nennt Releasefenster für PC-Version

Am 26. Januar erscheint endlich Monster Hunter: World für PlayStation 4 und Xbox One – übrigens der erste weltweit simultane Release eines Monster Hunter Titels überhaupt. Eine PC-Version war bisher zwar schon angekündigt, nun wurde Capcom allerdings etwas konkreter, was den Zeitraum angeht.

Die PC-Version soll nach aktuellem Stand im Herbst 2018 erscheinen, wie die Entwickler mitteilen. Das Entwicklerteam arbeite mit voller Kraft an jeder Plattform-Version, für den PC seien zusätzliche Optimierungsarbeiten nötig.