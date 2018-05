MIt dem Nintendo Switch Online-Service könnt ihr endlich eure Speicherstände sichern

Ab September bietet Nintendo Switch seinen Nutzern nicht nur, geeignete Titel online zu spielen, sondern bietet auch eine wachsende Sammlung klassischer, um Online-Funktionen erweiterter NES Spiele sowie eine Datensicherung via Cloud für die meisten Spiele. Eure Spielstände sind also nicht mehr ausschließlich auf der Konsole gespeichert und bei Hardware-Defekten bedroht. Obendrein gibt es zusätzliche Features für die Nintendo Switch Online-App. Die App für Smartphones und Tablets erweitert das Online-Spielerlebnis bei allen kompatiblen Nintendo Switch Titeln um Voice Chat und andere Funktionen an.

Nintendo gab heute Einzelheiten zu dem kostenpflichtigen Service bekannt: zur Preisgestaltung ebenso wie zum Cloud-Backup und zu den NES Titeln, die den Mitgliedern ab September offenstehen. Die Preise sind gestaffelt und reichen von einem einzelnen Monat hin zu einer Familienmitgliedschaft für 12 Monate:

Einzelmitgliedschaft

30 Tage: 3,99 Euro

90 Tage: 7,99 Euro

12 Monate / 365 Tage: 19,99 Euro

Familienmitgliedschaft

12 Monate / 365 Tage: 34,99 Euro*

*Mit der Familienmitgliedschaft können bis zu acht Besitzer eines Nintendo Accounts Nintendo Switch Online nutzen – auch auf verschiedenen Konsolen.

Alle Mitglieder des neuen Service haben Zugang zu Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online, einer Sammlung klassischer NES Spiele. Sie umfasst schon zu Beginn 20 Titel und wird regelmäßig erweitert. Zum Start werden die bereits angekündigten Spiele Balloon Fight, Dr. Mario und Super Mario Bros. 3 bereitstehen. Hinzu kommen Donkey Kong, Ice Climber, The Legend of Zelda, Mario Bros., Soccer, Super Mario Bros. und Tennis sowie zehn weitere Spiele, die noch bekanntgegeben werden.

Je nach Titel können sie im Multiplayer-Modus zusammen oder gegeneinander antreten oder sich beim Steuern der Spiele abwechseln. Sogar bei Einzelspieler-Titeln können sie sich online gegenseitig zuschauen und auch hier abwechselnd dem anderen die Kontrolle überlassen, wann immer sie möchten. Jedes NES Spiel unterstützt darüber hinaus die Voice Chat-Funktion der Nintendo Switch Online-App. Und natürlich lassen sich all diese Titel auch offline genießen.

Mit dem Service Nintendo Switch Online werden eure Speicherdaten endlich leicht zugänglich für die meisten Nintendo Switch Spiele online via Speicherdaten-Cloud-Backup gesichert. Das wird all jene freuen, die ihre Daten wiederherstellen möchten. Sei es für den Fall, dass ihre Nintendo Switch verloren gegangen ist oder beschädigt wurde, sei es, weil sie sich eine weitere Konsole zulegen wollen.

Die Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online ist erforderlich, um kompetitive und kooperative Online-Features nutzen zu können. Das betrifft aktuelle Nintendo Switch Titel wie Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe oder ARMS ebenso wie viele zukünftige, darunter Mario Tennis Aces und Sushi Striker: The Way of Sushido.