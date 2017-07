Mario Kart VR sieht einfach genial aus und könnte Freundschaften für immer beenden!

Im Sommer soll in der VR Zone von Bandai Namco in Tokyo eine Virtual Reality Version von Mario Kart erscheinen und diese sieht so genial aus, dass sie Freundschaften vermutlich für immer beenden könnte.

Warum Bandai Namco? Das Unternehmen hatte bislang schon einige Arcade-Versionen von Mario Kart entwickelt, die letzte war Mario Kart Arcade GP DX — welches 2013 erschien und Mario Kart 7.

Die VR Zone von Bandai Namco hat neben Mario Kart noch andere VR-Spiele, beispielsweise basierend auf Dragon Ball Z.