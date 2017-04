Mario Kart 8 Deluxe in den USA schon jetzt das meistverkaufte Game in 2017

Mario Kart 8 Deluxe ist der erste große Switch Titel seit dem Marktstart der Konsole Anfang März und ist in den USA bereits jetzt das meistverkaufte Game auf Amazon.

In der Liste der Top-Gaming-Produkte im Jahr 2017 sind nicht ausschließlich Videospiele, die ersten beiden Plätze nehmen PlayStation Store Gutscheinkarten ein, aber direkt dahinter findet sich schon Mario Kart 8 Deluxe und damit vor Horizon: Zero Dawn und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Das mag für sich genommen noch nicht spektakulär sein, aber in den richtigen Kontext gesetzt, ist das Ganze wirklich beeindruckend. Nintendo hat Mario Kart 8 Deluxe erst diese Woche, am 8. April veröffentlicht. Amazon updatet diese Liste jeden Tag, daher sind für die Top-Platzierung von Mario Kart 8 Deluxe größtenteils Vorbestellungen verantwortlich. Und der Fun-Racer schlägt also auch das phänomenale The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das auch hier in Deutschland die ersten Wochen nahezu überall ausverkauft war und bislang das bestverkaufte Switch-Game ist (2,76 Mio. verkaufte Exemplare weltweit).

Man sollte auch bedenken, dass Mario Kart 8 Deluxe eine Neuveröffentlichung eines rund Jahre alten Wii U Game ist — Mario Kart 8 kam im Mai 2014 für Wii U auf den Markt. Viele Leute haben Mario Kart also schon, denn es ist mit Abstand das meistverkaufte Wii U-Game: Satte 8,31 Einheiten wurden bis zum 31. März 2017 verkauft.