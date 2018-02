Kostenloses Update für Super Mario Odyssey jetzt verfügbar

Für Super Mario Odyssey auf Nintendo Switch ist ab heute ein kostenloses Update mit dem neuen Minispiel Ballonjagd verfügbar. Obendrein bietet das Update neue Outfits für Mario und zwei lustige, neue Filter für Fotos im Schnappschuss-Modus.

Die fröhliche Ballonjagd kann losgehen, sobald ihr das Update heruntergeladen und die Hauptstory von Super Mario Odyssey beendet habt. Dann müsst ihr nur noch in jedem Land Marios Bruder Luigi aufsuchen und ihn auf das Minispiel ansprechen. In der Spielvariante Ballonverstecken geht es darum, einen Ballon innerhalb einer vorgegebenen Zeit möglichst raffiniert zu verstecken. Umgekehrt gilt es in Ballonsuche, in der gleichen Zeit möglichst viele Ballons aufzustöbern, die andere Spieler aus aller Welt versteckt haben. Je besser ihr Ballons versteckt oder findet, desto höher steigt euer Punktestand und damit auch euer Ranking. Während der Ballonjagd verändert sich die Spiel-Atmosphäre von Welt zu Welt: So erlebt ihr zum Beispiel tagsüber Regen in New Donk City und abends den Sonnenuntergang über der Brutzelebene.

Mit den zusätzlichen Outfits und Schnappschuss-Filtern, die in dem Gratis-Update enthalten sind, könnt ihr Mario einen völlig neuen Look verpassen und weitere Outfits sind sogar noch in Planung. Sobald das eigentliche Abenteuer von Super Mario Odyssey abgeschlossen ist, könnt ihr den Titelhelden im spielinternen Shop mit den Outfits Sunshine, Musiker und einer Ritterrüstung ausstaffieren. Die neuen Schnappschuss-Filter Münze und Neon wiederum ermöglichen ihnen die unterschiedlichsten Fotoaufnahmen lustiger Spielmomente.

Super Mario Odyssey ist exklusiv für Nintendo Switch erhältlich!