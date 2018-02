Crash Bandicoot N!Sane Trilogy für Switch? Vorbestellungen in Spanien gestartet

Gerüchte über eine Portierung der bislang nur für PS4 erhältlichen Crash Bandicoot N!Sane Trilogy gibt es schon länger, jetzt hat in Spanien die Handelskette Xtralife damit begonnen, Vorbestellungen für Nintendo Switch anzunehmen.

Eine Switch Version soll sich unbestätigten Meldungen zufolge in Arbeit befinden, Activision hat dies bislang aber noch nicht bestätigt. Möglich wäre, dass Sony für ein Jahr die Exklusivrechte erhalten hat. Die PS4 Version erschien am 30. Juni 2017. Es könnte eventuell in Kürze eine neue Nintendo Direct Show geben, in der die Switch Version angekündigt wird.