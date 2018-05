Insane Gamers Night: Kommt zur großen Gaming Party auf der Hamburger Reeperbahn

Unser Partner, das ingame Netzwerk, wird 20 Jahre und das ist ein Grund zum Feiern! Vor allem wird dabei aber die deutsche Gaming Community gefeiert – und genau deshalb könnt ihr live dabei sein. Hebt mit dem ingame Netzwerk und uns die Drinks in die Luft und erlebt im Herzen Hamburgs auf der Reeperbahn eine Partynacht so legendär, dass uns allen auch nach 20 weiteren Jahren noch das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn wir an sie zurückdenken.

Wann, wo, wie und mit wem? – Am Samstag den 30. Juni 2018 steigt im DOCKS in Hamburg die Insane Gamers Night. Tickets bekommt ihr auf der Website oder direkt hier bei Eventim!

Gemeinsam mit euch und rund 1.500 Gästen wird Hamburg an dem Abend zum Zentrum der deutschen Gaming-Szene – die Party für die Gaming Community mit Nintendo Gaming Lounge, den Wasteland Warriors und natürlich jeder Menge Musik. Schaut euch den Video-Trailer oben an!

Dame bringt den Sound für Nerds

DAME: Mit seinen Hip-Hop Hits „Pave Low [COD Song]“ und „12 Millionen [Wow Song]“ hat er die Herzen der Gaming-Fans im Sturm erobert. 2017 stand er bei der gamescom als Headliner auf der Bühne und seine Konzerte sind regelmäßig ausverkauft.

Weitere Infos zum Künstler:

https://www.facebook.com/DameStream/

http://www.damestream.at/

Mit den Wasteland Warriors Atmosphäre tanken

Cosplay ist inzwischen mitten in der Gaming-Community angekommen. Mit den Wasteland Warriors taucht ihr ein in die post-apokalyptischen Abenteuer und Geschichten der Szene.

Weitere Infos zu den Künstlern:

https://www.facebook.com/wasteland.warriors.net/

Wildes Feuer dank appel & breuer

Kein anderes DJ-Duo ist so stark im Gaming-Bereich involviert wie sascha appel & der breuer. Genau der richtige Background also, um der deutschen Gaming Community ordentlich einzuheizen.

Weitere Infos zum DJ-Duo:

http://breueraudio.com/BreuerAudio/About_Me.html