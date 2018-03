Frühlingsaktion im Nintendo eShop sorgt bei über 140 Spielen zu Discountpreisen

Alle hoffen, dass die Temperaturen draußen steigen, doch noch bevor es auch temperaturtechnisch richtig Frühling wird, fallen in den nächsten Tagen zuerst mal die Preise im Nintendo eShop. Zwei Wochen lang – von Donnerstag, dem 22. März um 15:00 Uhr bis zum 5. April um 23:59 Uhr – erhalten alle Nintendo Fans dort mehr als 140 Titel zu besonders vergünstigten Preisen. Nintendo Switch Hits wie ARMS sind ebenso Teil der Aktion, wie FIFA 18, DOOM oder Spiele für die Handhelds der Nintendo 2DS und 3DS Familie und die TV-gebundene Konsole Wii U. Welche Titel genau im Frühjahrsschlussverkauf zu haben sind und wie hoch der Preisnachlass jeweils ist, erfahrt ihr weiter unten.

Nintendo Switch Kämpfer, die ARMS bisher noch nicht kennen, haben nun die Chance, zu besonders attraktiven Konditionen in den Ring zu steigen: Während der Frühlingsaktion ist im Nintendo eShop der Preis für das bewegungsgesteuerte Boxspektakel um 33 Prozent gesenkt. Wer das Spiel vorher schon einmal ausprobieren möchte, schnappt sich am besten seine Joy-Cons und stürzt sich in den weltweiten ARMS-Testpunch: Vom 31. März um 6:00 Uhr bis zum 3. April um 5:59 Uhr darf sich jeder Nintendo Switch Besitzer eine Demo-Version von ARMS auf seine Konsole laden – und völlig kostenlos spielen.

Weitere Nintendo Switch-Highlights kosten während der Frühlingsaktion im Nintendo eShop bis zu 50 Prozent weniger. Dazu gehören etwa DOOM, L.A. Noire und The Elder Scrolls V: Skyrim sowie jede Menge Multiplayer Action-Späße wie Super Bomberman R, Rocket League und FIFA 18.

Seit Anfang März können Nintendo Freunde digitale Spiele und Download-Inhalte für Nintendo Switch auch mit Goldpunkten bezahlen, die sie in dem Belohnungsprogramm My Nintendo gesammelt haben. Das gilt auch für die Spiele im Rahmen der Frühlingsaktion.

Übersicht der genannten Spiele-Highlights

Titel Konsole Publisher Regulärer Preis Aktions-

preis ARMS Nintendo Switch Nintendo €59.99 €39.99 DOOM Nintendo Switch Bethesda Softworks €59.99 €39.99 L.A. Noire Nintendo Switch Rockstar Games €49.99 €37.49 The Elder Scrolls V: Skyrim Nintendo Switch Bethesda Softworks €59.99 €39.99 Super Bomberman R Nintendo Switch Konami Digital Entertainment GmbH €49.99 €24.99 Rocket League Nintendo Switch Psyonix €19.99 €14.99 FIFA 18 Nintendo Switch Electronic Arts €59.99 €29.99 Xenoblade Chronicles 3D* New Nintendo 3DS Nintendo €44.99 €26.99 The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Nintendo 3DS Nintendo €19.99 €11.99 Monster Hunter Stories Nintendo 3DS Nintendo €39.99 €23.99 Monster Hunter 4 Ultimate Nintendo 3DS Capcom €44.99 €22.49 Monster Hunter Generations Nintendo 3DS Capcom €44.99 €22.49

* Dieses Spiel wurde exklusiv für die Konsolen New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL und New Nintendo 2DS XL entwickelt.