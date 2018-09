Fallout 76: Termin für die spielbare Beta auf Xbox One, PS4 und PC steht!

Bethesda hat angekündigt, dass die spielbare Beta zu Fallout 76 am Dienstag, den 23. Oktober zunächst exklusiv für Xbox One startet. Eine Woche, ab dem 30. Oktober ist die Beta auch für PlayStation 4 und PC zugänglich. Zugang erhält man nur, wenn man das Spiel vorzubestellt.

Detaillierte Informationen, wie ihr genau an der Beta teilnehmen könnt und was euch in der Fallout 76 Beta erwartet, findet ihr im aktuellen Beta FAQ auf der Website von Bethesda.

Publisher Bethesda hat außerdem bestätigt, dass das RPG kein Crossplay unterstützen wird, nachdem Sony als letzter Plattform-Anbieter endlich den Weg für diese Möglichkeit freigemacht hatte.