Electronic Arts kauft Titanfall Studio, neues Titanfall in Arbeit

Electronic Arts gibt bekannt, dass man Respawn Entertainment kaufen wird. Das Studio ist verantwortlich für die Shooter-Reihe Titanfall. Der aktuellste Titel ist Titanfall 2, der im Oktober 2016 erschien.

Der Kaufpreis für das Studio, bei dem auch viele ehemalige Call of Duty Entwickler beschäftigt sind, soll sich auf rund $US 455 Mio. belaufen. Aktuell arbeitet Respawn an verschiedenen neuen Projekten, unter anderem an einem neuen Titanfall, zudem ist ein Titel innerhalb des Star Wars Universums sowie eine Virtual Reality Erfahrung in Entwicklung.